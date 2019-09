Digitale Akten unzugänglich

Heidelberg.Der Betrieb am Heidelberger Universitätsklinikum pendelt sich nach den Computerproblemen allmählich wieder ein. Fest steht nach Angaben der Pressestelle mittlerweile, dass kein Hacker-Angriff die weitreichende EDV-Störung ausgelöst hat. Nun befassten sich das Zentrum für Informationstechnik, der Krisenstab sowie der Vorstand des Universitätsklinikums mit der Fehleranalyse: „Es werden alle Maßnahmen ergriffen, um eine Wiederholung des Vorfalls auszuschließen“, betont eine Sprecherin der Uniklinik auf Anfrage.

Wie berichtet, hatte ein routinemäßiges Aktualisieren der Software am zentralen Speichersystem das EDV-Netzwerk des Uniklinikums von Donnerstagabend 19 Uhr bis Freitagabend 20 Uhr lahm gelegt. Auch ein Zugriff auf sämtliche Sicherungen – den sogenannten Backup-Server – war in dieser Zeit nicht möglich. Deshalb waren alle geplanten Operationen verschoben worden. Am Samstagmittag seien alle Systeme wieder „weitestgehend im Regelbetrieb“ gelaufen.

„Ausfälle kompensiert“

„Von dem IT-Ausfall war auch die elektronische Patientenakte betroffen“, so die Sprecherin. Vorsorglich seien alle Stationen komplett auf Papierausdrucke und -dokumentation umgestiegen, damit alle Patienten mit dem gleichen Verfahren erfasst werden konnten. Trotz der Störung sei die Sicherheit der Patienten durchgehend gewährleistet gewesen. Die Daten der Monitoring-Anlagen, die nicht mehr automatisch aufgezeichnet werden konnten – wie die Werte von Beatmungsmaschinen, Infusions- und Spritzenpumpen – seien mit Hilfe von Papierlisten dokumentiert worden.

„Die verordneten Therapien konnten deshalb weiterhin abgearbeitet und belegt werden. So lassen sich kurzfristige Ausfälle über Stunden kompensieren“, erklärt die Vertreterin des Klinikums. Bei den Anwenderschulungen für die digitale Patientenakte würden mögliche EDV-Probleme berücksichtigt. „Die Mitarbeiter und Schichtleitungen, die damit arbeiten, können solche Situationen handhaben.“

Die Befunde des Zentrallabors und der Radiologie seien zum Teil telefonisch sowie per Kurierdienst an die verschiedenen Kliniken und Stationen übermittelt worden. „Der Krisenstab hat diese Bereiche daher personell verstärkt.“ Auch in der Notaufnahme sei man auf die Handaufnahme der neuen Patienten umgestiegen. „Nun werden alle Daten nachträglich in die EDV-Klinikdokumentation eingepflegt.“

Für die betroffenen Patienten habe sich an der medizinischen Betreuung nichts geändert: „Alle wurden nach wie vor auf der Basis ihres bestehenden Therapie- und Behandlungsplans betreut.“ Das gut geschulte Personal sichere neben der festgelegten Weitergabe von Informationen auch jederzeit eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung.

Wie es zum digitalen Supergau gekommen ist, steht laut Klinikum relativ sicher fest. Grund für die Störung seien Wartungsarbeiten am zentralen Speichersystem gewesen: So sollte eine neue Software aufgespielt werden, die offenbar mit Festplatten eines bestimmten Typs nicht kompatibel war. Das routinemäßige „Firmware-Update“ – wie solche Aktualisierungen im Fachjargon genannt werden – habe deshalb dazu geführt, dass die meisten der betroffenen Festplatten beschädigt wurden. Als Folge davon, habe man auch sämtliche Sicherungen nicht mehr nutzen können.

„Der Fehler war bis zu diesem Zeitpunkt von Seiten des Herstellers nicht bekannt“, berichtet die Sprecherin. Erst als die beschädigten Platten identifiziert und entfernt waren, sei ein Wiederanlaufen des Systems möglich gewesen. „Es sind aber keine Daten verloren gegangen.“

Alle abgesagten Operationen und Untersuchungen seien neu terminiert worden. „Die genaue Anzahl der betroffenen Termine kann erst im Nachgang erhoben werden.“ Alle Notfall-OPs seien durchgeführt worden, da die PC-Programme in den OP-Sälen unabhängig vom EDV-System funktionierten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019