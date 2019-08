Digitalem Bündnis beigetreten

Heidelberg.Die Unistadt am Neckar tritt dem digitalen Städte-Netzwerk „Open and Agile Smart Cities“ (OASC) bei. Das hat ein Sprecher Heidelbergs mitgeteilt. Zu den Mitgliedern des 2015 gegründeten Netzwerks zählen unter anderem London, Wien, Helsinki, Brisbane und Buenos Aires. Heidelberg ist die vierte deutsche Mitgliedsstadt. Insgesamt engagieren sich in OASC knapp 140 Städte weltweit. Sie sind organisiert in 27 regionalen „Chaptern“.

„Die Weiterentwicklung von Städten im digitalen Bereich ist noch ein sehr junges Feld. Umso wichtiger ist es, sich auch international mit anderen Städten über deren Ideen und bisherige Erfahrungen im Bereich Smart City auszutauschen. Über das Städtenetzwerk OASC und dessen großen Erfahrungsschatz erwarten wir viele wertvolle und hilfreiche Erkenntnisse für den Weg Heidelbergs hin zu einer digitalen Stadt“, sagt Stadtdirektorin Nicole Huber.

Vom Bürgerservice über Beteiligungsangebote bis hin zur Parkplatzsuche und Verkehrssteuerung: Heidelberg will seinen Bürgern digitalen Service bieten. Die Stadt ist 2018 beim Landeswettbewerb „Digitale Zukunftskommune@bw“ als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet worden und Heimat des Digitalisierungszentrums Baden-Württemberg. miro

