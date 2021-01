Digitaler Comic-Workshop beim DAI

Heidelberg.Mit zwei Online-Veranstaltungen wartet das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg in den kommenden Tagen auf. Am Dienstag, 26. Januar, gibt der Comic-Buch-Spezialist Tom Franklin um 14 Uhr einen kostenlosen Workshop. Die Teilnehmer-Zahl ist auf 20 beschränkt und richtet sich an 13- bis 16-Jährige. Die Veranstaltungen richtet sich nicht nur an Schulklassen, sondern auch an einzelne Jugendliche. Anmeldungen gehen an jutta.wagner@dai-heidelberg.de – der Link zur Veranstaltung wird nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail versandt.

Am Tag darauf, Mittwoch, 27. Januar, geht es um 20 Uhr (Teilnahme: bit.ly/daiHOME_Acar) in einer kostenlosen literarischen Onlineveranstaltung um „Hawaii“. Darin liest und erzählt Cihan Acar „von zwei Tagen und drei Nächten eines jungen Mannes, in denen er alle Stadien von Illusion, Sehnsucht und Einsamkeit durchquert“, wie das Heidelberger Haus mitteilt. Es sei „ein Buch über all die Heimatlosen, Nachtgestalten und Romantiker, die im Dazwischen leben“. Cihan Acar, geboren 1986, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und lebt in Heilbronn.

