Digitaler „Schub“ für Firmen

Rhein-Neckar.„Digital Hub kurpfalz@bw“: So heißt ein neues Digitalisierungszentrum der Metropolregion. Zwölf Partner – darunter Mannheim und Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis und der Neckar-Odenwald-Kreis – haben sich zusammengetan. Die Partner schieben die Initiative mit einer Million Euro an.

Im Land seien zehn Zentren eingerichtet worden, „um vor Ort Impulse zu geben und über die Chancen der digitalisierten Wirtschaft zu informieren“, sagte Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Im Heidelberg „Innovation Park (hip)“soll der Digital Hub Büros beziehen. „Wir haben in der Region die größte Dichte an IT-Unternehmen. Aber wir müssen die Kräfte bündeln“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Sein Mannheimer Kollege Peter Kurz erklärte, mit dem Projekt sollten Kompetenzen in möglichst alle Betriebe der Region gebracht werden. Landrat Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis) sieht die Möglichkeit, „Bedürfnisse vor Ort mit den Mitteln der Digitalisierung voranzubringen“. miro

