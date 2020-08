Digitaler Vortrag über Max Weber

Heidelberg.Die Werke und das Leben des Soziologen Max Weber (1864 bis 1920) stehen im Zentrum des Vortrages von Soziologe Thomas Schwinn. Ab Montag, 17. August, ist der Vortrag als Videoaufzeichnung online über das Portal heiONLINE (Link: https://www.uni-heidelberg.de/de/heionline) abrufbar, teilt die Universität Heidelberg mit. Max Weber ist einer der Gründungsväter der deutschen Soziologie, 2020 jährt sich sein Todestag zum 100. Mal – auch deshalb wendet sich die Universität Heidelberg mit verschiedenen virtuellen Angeboten, die über die Forschung des Soziologen informieren, an die Öffentlichkeit, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Universität. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020