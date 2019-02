Dingsda und Yellow sichern sich Preis

Neckargemünd.Die Gruppen Dingsda aus Frankenthal und Yellow aus Mannheim haben den Schülerband-Wettbewerb „Battle Of The Bands“ in der Neckargemünder SRH Stephen-Hawking-Schule gewonnen. Dingsda überzeugte die Jury in der Kategorie „Kids“ mit selbst geschriebenen Songs, hohem musikalischen Niveau und einer stimmgewaltigen Leadsängerin, wie Moderator Thomas Siffling erklärte. Wie unter anderem Michael Herberger von den Söhnen Mannheims gehörte er zur prominent besetzten Jury. Bei den „Teens“ setzte sich die Indie-Rockband Yellow mit ihren psychedelisch angehauchten, eigenen Titeln durch. Beide Bands erhalten je 1000 Euro als Preisgeld. Der mit 500 Euro dotierte Publikumspreis geht an die Rockband Mindtakers. agö

