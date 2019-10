DKFZ zieht Radiologie um

Heidelberg.Nach vier Jahren Bauzeit bezieht das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) im Neuenheimer Feld sein neues Radiologiezentrum. Der mehrgeschossige Neubau mit Glasfassade hat rund 45 Millionen Euro gekostet. Am Mittwochvormittag hievte ein Spezialkran das rund 1,5 Tonnen schwere CT-Gerät vom Altbau an seinen neuen Platz. Ein etwa zehn Tonnen schweres PET-Gerät ist bereits eingezogen. Im neuen Forschungszentrum für Bildgebung und Radioonkologie arbeiten Radiologen, Strahlentherapeuten und Nuklearmediziner mit weiteren Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen unter einem Dach zusammen. Im vergangenen Jahr sind 3600 Stuienpatienten rund 6500 Mal untersucht worden. In dem neuen Komplex arbeiten rund 450 Mitarbeiter.

Das bisherige Gebäude stammt aus den 1970er-Jahren und soll abgerissen werden. mationen mit molekularen Daten zu verbinden. Auf medizinische Bildverarbeitung spezialisierte Informatiker entwickeln hier auch Methoden der künstlichen Intelligenz, um die in den Bildern kodierten Informationen automatisiert auszuwerten. Parallel erforschen Strahlenbiologen, welche Tumorzellen sich durch welche Art der Bestrahlung besonders effizient bekämpfen lassen. Auf dieser Basis sollen Radioonkologen wirksamere Strahlentherapien entwickeln. „Modernste Bildgebung ist die unerlässliche Grundlage, um innovative medikamentöse oder immunologische Behandlungen und hochpräzise Operationen und Strahlentherapien für Krebspatienten individuell zu planen, durchzuführen und ihren Erfolg zu kontrollieren“, betont der DKFZ-Vorstandsvorsitzende Michael Baumann. Das neue Gebäude biete auch beste Bedingungen für klinische Studien. Dabei bestehe eine enge Zusammenarbeit mit dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), dem Universitätsklinikum Heidelberg und dem neuen DKFZ-Hector Krebsinstitut an der Universitätsmedizin Mannheim, sagte Baumann bei der offiziellen Einweihung.