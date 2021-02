Doppelhaushälfte in Brand

Heidelberg.Eine Doppelhaushälfte hat am Freitagnachmittag in Heidelberg Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Brandort in der Straße "Im Schaffner" im Stadtteil Pfaffengrund. Das Feuer, dass gegen 17.20 Uhr ausgebrochen war, sei bereits unter Kontrolle. Die Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg dauern derzeit jedoch noch an. Verletzte waren zunächst nicht bekannt.

Weiter Informationen lagen vorerst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.02.2021