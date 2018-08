Drei Forscher gefördert

Anzeige

Heidelberg.Dreifacher Erfolg für Nachwuchswissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg: Ana Benito (oberes Bild), Fabian Erdel (Mitte) und Moritz Mall (unten) werden mit den „Starting Grants“ des Europäischen Forschungsrats (ERC) gefördert. Sie erhalten für ihre Arbeit jeweils 1,5 Millionen Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre, teilte das DKFZ mit. Das Programm soll Talente beim Aufbau ihrer Karriere unterstützen. „Das ist ein großer Erfolg für die drei jungen Kollegen, denen wir herzlich gratulieren“, betonte Vorstandsvorsitzender Michael Baumann.

Ana Banito wechselte gerade vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York nach Heidelberg und leitet eine Nachwuchsgruppe im Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ). Sie ist Expertin für Sarkome, einer Gruppe bösartiger Tumoren. Der Physiker und Molekularbiologe Fabian Erdel will mit der Förderung herausfinden, wie sich fehlerhafte Modifikationen in Krebszellen ansammeln können. Moritz Mall leitet eine Nachwuchsgruppe am Hector Institute for Translation Brain Research (HITBR), einer Einrichtung des DKFZ und des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI). jei