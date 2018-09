Drei Menschen bei Unfall verletzt

Leimen.Ein angetrunkener Autofahrer hat einen Unfall mit drei Verletzten verursacht, insgesamt waren vier Fahrzeuge betroffen. Ein 57-Jähriger hatte nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Auto auf der B 3 in Leimen überholt. Beim Einscheren prallte sein Wagen auf das Auto eines 39-Jährigen, der im Feierabendverkehr angehalten hatte. Durch den Aufprall wurde das Auto des 39 Jahre alten Mannes auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und streifte die Fahrzeuge. Drei Beteiligte wurden leicht verletzt, darunter auch der Unfallverursacher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17 000 Euro. Gegen den 57-Jährigen wird wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018