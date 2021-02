Drei Müllcontainer abgebrannt – Zeugen gesucht

Heidelberg.Aufgrund von drei brennenden Mülltonnen ist die Berufsfeuerwehr am späten Samstagnachmittag ins Neuenheimer Feld ausgerückt. Wie die Polizei heute meldete, konnte das Feuer schnell gelöscht werden, ohne weitere Schäden. Die Brandursache ist bisher unklar. Da die Müllcontainer am Rande eines Studentenwohnheims INF 662 abgestellt waren, erhoffen sich die Brandermittler Informationen zum Brandgeschehen von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

