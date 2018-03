Drei neue Vorsitzende an Strafkammern

Anzeige

Heidelberg.Gleich drei Strafkammern am Heidelberger Landgericht sind in diesen Wochen neu mit Vorsitzenden Richtern besetzt worden. Die Stellen waren durch Weggang und Pensionierung frei geworden: Edgar Gramlich und Jürgen Dopfer wechselten in den Ruhestand und Daniela Kölsch, die viele Fälle von Kriminalität an Jugendlichen bearbeitete, wechselte an die Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen. Heiner Stecher, seit Mai 2009 als Vorsitzender insbesondere für Bausachen zuständig, wechselte ans Oberlandesgericht, wo er sich als Leiter des 20. Zivilsenats mit Familiensachen beschäftigt. Landgerichtspräsident Konrad Brede konnte den Kollegen zwei bekannte Gesichter vorstellen: Michael Waldmann und André Merz haben bereits einige Jahre am Landgericht gearbeitet und kehren nach Stationen an anderen Justizeinrichtungen zurück.

Die Zweite Große Strafkammer von Edgar Gramlich und die Leitung des Schwurgerichts hat Jochen Herkle übernommen. Er stammt aus Waiblingen und hat sein Jurastudium in Tübingen absolviert. Nach Stationen in Rottweil und Horb am Neckar als Amtsrichter für Strafsachen kam er in ein Strafsenat am Oberlandesgericht Stuttgart. Zuletzt leitete er eine Kleine Strafkammer und eine Strafvollstreckungskammer am Landgericht Karlsruhe.

Seit August 2014 hat Michael Waldmann als Direktor im Amtsgericht Bretten Straf-, Bußgeld- und Betreuungssachen verantwortet, seit Anfang Januar ist er zurück in Heidelberg. Dort hat er bereits studiert und sein Referendariat absolviert. Ab 1997 war er dann Zivilrichter am Amtsgericht Bruchsal, bevor die Heidelberger Staatsanwaltschaft und das Heidelberger Landgericht weitere Stationen waren. Von 2000 bis 2002 befasste er sich bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft mit Wirtschaftsstrafsachen. Von 2011 bis 2014 gehörte er am Heidelberger Landgericht verschiedenen Strafkammern an. An der Seite vom gerade pensionierten Vorsitzenden Gramlich verurteilte er unter anderem im Jahr 2014 einen 61-Jährigen wegen Mordes an seiner ehemaligen Partnerin. Waldmann leitet nun eine Kleine Strafkammer.