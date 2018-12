Drei Tote in Heidelberger Hochhaus - 71-Jähriger soll Frau und Sohn erschossen haben

In einem Heidelberger Hochhaus sind nach Schüssen in der Nacht zum Mittwoch drei Tote gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich dabei um einen 71-jährigen Mann, dessen 75-jährige Ehefrau und den 43-jährigen Sohn. Sämtliche Personen erlitten Schussverletzungen. In der Wohnung wurde eine Pistole aufgefunden und sichergestellt.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 71-Jährige seine Frau und seinen Sohn getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen hat. Der mutmaßliche Täter war Inhaber einer Waffenbesitzkarte. Das Motiv der Tat ist noch unklar.

Von einer Obduktion der Toten am Mittwochmorgen bei der Rechtsmedizin Heidelberg erwarten die Ermittler weitere Erkenntnisse.

Eine Anwohnerin hatte Schüsse gehört und am Dienstag gegen 22 Uhr den Notruf gewählt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei war Anwohnern zufolge mit rund 20 Fahrzeugen und einem Hubschrauber angerückt. Auch Polizeihunde waren im Einsatz und mehrere Rettungswagen. Um 0.30 Uhr drangen die Einsatzkräfte mit Helmen und Schutzwesten in die Wohnung im obersten Stock, sprengten zwei Türen auf. Anwohner sagten, sie hörten einen lauten Knall.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um den Wohnkomplex im Stadtteil Emmertsgrund großräumig ab. Der Hausmeister sagte, die Polizei sei in dem Mehrfamilienhaus öfter im Einsatz. Die Gegend gilt als sozialer Brennpunkt. Der etwa 200 Hektar große Stadtteil liegt südöstlich der Heidelberger Altstadt. Hochhäuser sind dort typisch. Wegen der in den 1960er Jahren bestehenden Wohnungsnot war damals beschlossen worden, eine Großwohnsiedlung mit Tausenden Wohnungen zu bauen. 1973 wurden die ersten dieser Gebäude in Emmertsgrund fertig gestellt.

Das Geschehen der Nacht hat sich schnell in dem Stadtteil herumgesprochen. „Ich habe meine Mutter besucht, die im Haus da drüben wohnt“, erzählt eine Anwohnerin. „Ich konnte erst gegen zwei Uhr wieder in meine Wohnung gehen, weil die Polizei alles abgesperrt hatte.“ Drei Tote in der Nachbarschaft: „Das ist schlimm, einfach ganz traurig“, sagt die 26-Jährige, die auf dem Emmertsgrund aufgewachsen ist. „Ich bin fassungslos“, fügt die junge Frau hinzu, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, nach einer kurzen Pause.

Wie es ist, hier zu wohnen? „ Drogen sind ständig ein Thema. Man kann hier alles kaufen“, glaubt sie. Die tote Familie kannte sie nicht. „Schon wieder so eine fürchterliches Geschehen“, kommt sofort die Erinnerung an die Tötung einer jungen Frau im Spätsommer 2017 hoch. „Julia war meine Freundin.“ Sie hatte im Haus gegenüber gewohnt und war plötzlich verschwunden. Der Lebensgefährte ist im März vom Heidelberger Landgericht wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.