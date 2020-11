Drei Verletzte bei Unfall

Drei Personen kamen mit Verletzungen in umliegende Kliniken. © Rene Priebe

Heidelberg.An der Kreuzung Grasweg/Speyerer Straße in Heidelberg sind am Samstagmorgen gegen 6 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei teilte mit, dass ein Citroën-Fahrer auf dem Grasweg in Richtung Kirchheim unterwegs war und mit einem Audi kollidierte, der auf die Speyerer Straße (L600a) fahren wollte. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in Kliniken. Den Schaden schätzt die Polizei auf 17 500 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die Fahrbahn bis 8.30 Uhr sperren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0621/174 42 22 zu melden. fab

Info: Video unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020