Drogen auf dem Dach

Heidelberg.Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Langgarten in Kirchheim hat die Polizei Ecstasy-Tabletten und Marihuana beschlagnahmt und zwei Männer festgenommen. Die Beamten wurden am Dienstag gegen 21 Uhr zunächst wegen einer Ruhestörung zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Nachdem sie aus der Wohnung einen deutlichen Marihuanageruch wahrgenommen und die Klospülung gehört hatten, vermuteten die Polizisten, dass die Anwohner etwaige Betäubungsmittel entsorgen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befanden sich in der Wohnung zehn Männer im Alter von 22 bis 36 Jahren.

Auf einem Dach in der Nähe des Balkons sichteten die Beamten eine Plastiktüte, welche mit Hilfe der Feuerwehr sichergestellt werden konnte. In ihr befanden sich insgesamt 247 Gramm Ecstasy-Tabletten. In der Wohnung fand die Polizei außerdem weitere 29 zu Konsumeinheiten verpackte Ecstasy-Tabletten und geringe Mengen an Marihuana. In einem Safe, den die Polizisten gewaltsam öffneten, versteckten die Anwohner weitere 300 Gramm Marihuana. Die beiden Mieter der Wohnung – ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger – wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die zwei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. soge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019