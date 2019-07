Drogen in der Unterhose versteckt

Heidelberg.Unter dem Motto „Sicher in Heidelberg“ sind bei einem Großeinsatz am Hauptbahnhof sowie in der Altstadt und am Bismarckplatz am Freitag 150 Personen kontrolliert worden. Die Aktion fand nach Behördenangaben im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Polizeipräsidium Mannheim, der Bundespolizei und der Stadt Heidelberg statt.

„Bei dem Einsatz haben die Beamten diverse Straftaten aufgeklärt, zum Beispiel zehn Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrere Ladendiebstähle“, berichtet ein Polizeisprecher am Samstag. Bei der Überprüfung einer Gruppe junger Männer am Karlstorbahnhof versuchte ein 17-Jähriger zu flüchten. Gegen seine Festnahme habe sich der Jugendliche so heftig gewehrt, dass er erst nach mehrfachem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden konnte. Den Grund seiner Flucht sehen die Beamten darin, dass er in seiner Unterhose ein Tütchen mit Marihuana und Haschisch versteckt hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben.

Aktion gegen Taschendiebe

Wie die Polizei weiter berichtet, wurden bei dem Großeinsatz zudem zahlreiche Lärmbelästigungen im Vorfeld unterbunden. Außerdem stellten die Polizisten verschiedene Drogen sicher und sprachen zehn Verwarnungen wegen des Betreibens von Lautsprecherboxen aus. Passanten, die ihre Taschen ungesichert oder geöffnet bei sich trugen, schmuggelten die Beamten eine Präventionsbroschüre gegen Taschendiebstahl hinein und sprachen sie anschließend auf ihr leichtsinniges Verhalten an. s in

