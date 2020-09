E-Scooter und Lärm am Neckar

Heidelberg.Insgesamt 60 Fahrer von E-Scootern hat die Heidelberger Polizei in der Nacht auf Samstag in der Altstadt und am Neckarvorland im Stadtteil Neuenheim kontrolliert. Aus polizeilicher Sicht betonen die Beamten in ihrer Bilanz besonders den Umstand, dass der überwiegende Teil der E-Scooter-Nutzer unter Alkoholeinfluss unterwegs war – allerdings meistens innerhalb der gesetzlichen Grenzen.

Neben dem Thema Alkohol sanktionierte die Polizei das Fahren zu zweit oder auf Gehwegen. Die Beanstandungsquote lag bei 20 Verstößen und damit einem Drittel aller Kontrollierten. Fünf Nachtschwärmer waren mit knapp unter oder etwas über einem Promille Atemalkoholgehalt unterwegs. Vier von ihnen wurden einem Bluttest unterzogen.

Auf Lärmpegelmessungen lag am Freitagabend ab 23 Uhr der Fokus im Bereich der Neckarwiese. Einzelne uneinsichtige Feiernde erhielten Platzverweise, nachdem es Beschwerden von Anwohnern gegeben hatte. sal

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020