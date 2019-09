EDV-System wieder in Betrieb

Heidelberg.Die Computerprobleme am Universitätsklinikum sind offenbar behoben. Wie berichtet war es am Freitag zu weitreichenden Störungen des EDV-Systems gekommen - Operationen am Klinikum sowie an der Heidelberger Thoraxklinik und am Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim mussten deshalb verschoben werden. Am Samstag teilte das Universitätsklinikum dann mit, dass man die Systeme in der Nacht zuvor

...