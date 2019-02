Ehre für mutigen Pfarrer

Heidelberg.Im Stadtteil Wieblingen erinnert ein Straßenschild an Hermann Maas, den Ehrenbürger und ehemaligen Pfarrer der Heiliggeistkirche. In Jerusalem, auf dem Gelände der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, findet sich sein Name auf der Gedenktafel für die „Gerechten unter den Völkern“ und vor einem Baum, der ihm zu Ehren in die zum Mahnmal führende Allee gepflanzt wurde. Es lag also nahe, die Vortragsreihe, mit der die Stadt Heidelberg künftig alle zwei Jahre an die Opfer des Nationalsozialismus, den jüdisch christlichen Dialog und allgemein den Widerstand gegen totalitäre Regierungen erinnern will, nach Hermann Maas zu benennen.

Ein bekennender Zionist

Als Auftaktrednerin kam Irena Steinfeldt-Levy, die ehemalige Leiterin der Abteilung „Gerechte unter den Völkern“ in Yad Vashem, in den Großen Rathaussaal. Das Interesse war so groß, dass die Emporen geöffnet werden mussten. Oberbürgermeister Eckart Würzner freute sich. „Vielleicht bräuchten wir noch mehr Erinnerung“, begründete er das neue, vom Kulturamt ausgearbeitete Format. Die Reden sollten „Teil eines Bollwerks“ gegen Antisemitismus werden. Mutig sei Hermann Maas für andere eingestanden, ähnlich wie gegenwärtig Flüchtlingshelfer, Journalisten und jeder, der im Alltag mit Worten und Taten die Würde und das Wohl seines Nächsten wahre, ohne zuerst an sich zu denken.

Irena Steinfeldt-Levy begann ihren Vortrag mit der Präsentation hebräischer Zeitungsartikel aus den 1950er Jahren, die den Pfarrer mit einem antiken Terminus als „Gerechten unter den Völkern“ beschrieben, noch ehe es diese offizielle Auszeichnung gab.

Der 1877 geborene Maas sei ein „alter Zionist“, und tatsächlich war er bereits als Theologiestudent 1903 auf einem Kongress in Basel, dessen Teilnehmer die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina forderten. Während des ersten Krieges zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten 1948 betonte Hermann Maas in Briefen an jüdische Freunde seine Verbundenheit zum Judentum und seinen Schmerz, als Deutscher die Schuld der Verfolgungen tragen zu müssen. Niemand solle sich der Illusion hingeben, Unrecht mit Entschädigungszahlungen vergelten zu können.

In Israel erkannte man die Verdienste des Badeners an, was angesichts gewalttätiger Demonstrationen gegen Gespräche zwischen David Ben Gurion und Konrad Adenauer aus heutiger Sicht zwiespältig erscheine, verglich Irena Steinfeldt-Levy. Zwar teilte man deutsches Kulturgut in Form von hebräischen Romanübersetzungen, doch wollte man die Bundesrepublik nicht als politischen Partner. Dabei zeigte sie den Reisepass ihres Vaters, der ausdrücklich nicht für Deutschland gelten sollte. Die Suche nach Helfern im Volk der Täter sei Dank für deren Einsatz, andererseits ein hoffnungsvolles, in die Zukunft weisendes Zeichen. Darin unterschieden sich die Juden von den Opfern anderer Völkermorde, etwa den Armeniern oder den Tutsi in Ruanda.

Frühe Würdigungen

Einstimmig erkannte die Kommission der neu eröffneten Gedenkstätte Yad Vashem den liberalen Theologen Maas, der sich seit 1933 in einem Verein gegen Antisemitismus engagierte und auf vielen Wegen versuchte, jüdischen Deutschen das Leben zu erleichtern, im Jahr 1964 als „Gerechten unter den Völkern“ an. Seinen Ehrenbaum in der „Allee der Gerechten“ pflanzte der 87-Jährige noch selbst.

Während ihrer Recherchen stieß Irena Steinfeldt-Levy auf den Briefwechsel zwischen Maas und dem nach England emigrierten, aus Frankfurt stammenden Juden Walther Wohlfahrt, einen Vetter ihrer Großmutter. Kurioser Weise wohnte sie bisher ahnungslos in Jerusalem nur wenige hundert Meter von dessen Tochter entfernt. „Jetzt verbinde ich Hermann Maas auch mit meiner Familie“, schloss sie die erste Erinnerungsrede.

