Eick geht in Ruhestand

Rhein-Neckar.Man dürfe ihn ohne Übertreibung als eines der Gesichter des Waldes in der Rhein-Neckar-Region bezeichnen. Mit diesen Worten ist der langjährige Leiter der Forstämter Schwetzingen und Mannheim, Sebastian Eick, in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit Eick gehe eine profilierte und kompetente Leitungsperson, hieß es bei der Verabschiedung in den Räumen des Kreisforstamtes Neckargemünd.

Leiter des Forstamtes Mannheim

Eick, der zunächst 1995 bis 1998 Leiter des Staatlichen Forstamtes in Bruchsal-West war, wechselte anschließend als Leiter an das Staatliche Forstamt Schwetzingen, das er bis Ende 2004 führte. Nach der Auflösung der Staatlichen Forstämter zum 1. Januar 2005 und der Integration in die Landkreise leitete Eick den neu gegründeten Forstbezirk Rheintal-Bergstraße im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Bis zu seinem nun folgenden Eintritt in den Ruhestand, nahm er ab dem Jahr 2009 auch die Aufgaben des Leiters des Forstamtes Mannheim in der gemeinsamen Dienststelle wahr und wurde zusätzlich zum stellvertretenden Amtsleiter des Kreisforstamtes ernannt. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020