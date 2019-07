Eigenes Wohnheim

Heidelberg.Sechs Jahre lang haben sie sich für ein eigenes Studierendenwohnheim eingesetzt, am Freitag, 19. Juli, wird der symbolische erste Spatenstich – wenn auch in etwas anderer Form – gesetzt: Mehr als 220 junge Menschen sollen ins Collegium Academicum auf der Konversionsfläche in Heidelberg-Rohrbach einziehen. Das Projekt hat neben privaten Spenden und Darlehen einen Bankkredit für den Holz-Neubau bekommen, der Kaufvertrag für das Grundstück wurde unterzeichnet. Zusammen mit der Internationalen Bauausstellung lädt die Projektgruppe Heidelberger ein, den Start in die Bauphase am Freitag ab 15 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen US-Hospitals (Zugang von der Karlsruher Straße) zu feiern. Ab 17 Uhr gibt es bei Getränken und Musik die Möglichkeit, sich kennenzulernen. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019