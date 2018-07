Anzeige

Auf dem Areal der ehemaligen Patton Barracks soll ebenfalls demnächst mit Hochbauten begonnen werden. „Bislang sind wir noch vor allem mit Abräumen beschäftigt“, erklärt Wolfgang Polivka, Leiter des Amtes für Liegenschaften. Nur sechs Gebäude bleiben stehen, zwanzig sind bereits abgerissen worden, nennt Konversions-Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß Details. Noch dicke Fragezeichen stehen hinter den langgezogenen Stallungen aus Klinkersteinen: „Die Bausubstanz ist sehr schlecht“, weiß Polivka. Angedacht ist, hier einen Treffpunkt mit Gastronomie zu schaffen. Allein in die innere Erschließung der 14 Hektar großen Fläche im Stadtteil Kirchheim hat die Stadt 14 Millionen Euro gesteckt. „Wir möchten hier ein äußerst attraktives Gewerbegebiet entstehen lassen“, unterstreicht Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Bis 2024 sollen in dem „HIP“ (Heidelberg Innovation Park) bis zu 4000 Menschen arbeiten. Außerdem entsteht hier die Großsporthalle für 5000 Zuschauer.

Die ersten HIP-Mieter stehen schon in den Startlöchern: Die Sino German Hi Tech Park Holding GmbH will einen deutsch-chinesischen Wissenschafts- und Technologiepark gründen.

Auch wenn schon viel geschehen ist auf der Konversionsfläche – es bleibt noch einiges zu tun, versichert Heiß. „Wir werden Ihre Unterstützung auch in den kommenden Jahren noch benötigen“ – diesen Satz von Heiß darf Ministerialdirektor Kleiner mit zurück nach Stuttgart nehmen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018