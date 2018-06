„Ein Marktplatz, auf dem Kinder mit Wasser spielen“

Wolfgang Polivka (v.l.), Gero Seidler, Ole Müller, Jürgen Odszuck und Eckart Würzner erläutern die Details. © Rothe

Heidelberg.Viel Bewegung auf der Großbaustelle Mark-Twain-Village (MTV)/Campbell Barracks: Bagger fahren hin und her, versetzen Sandberge und Steinmauern. Einige Projekte sind bereits in der Nutzung – andere werden 2019 fertiggestellt. 2016 sind die ersten Familien in die ehemalige US-Siedlung eingezogen. Es folgen noch viele weitere sowie Kreativoasen, Einzelhandelsflächen, Versorgungszentren und

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3425 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018