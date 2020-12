Einbahnstraße zum Piksen

Heidelberg.Wo früher Popcorn, Erdnussbutter, Burger und Bagels zum Greifen nahe waren, ist nun kahle Nüchternheit angesagt: Mobile Wände in Weiß, eine Kabine neben der anderen. Messebauteile, die innerhalb von knapp zwei Wochen zu einem ausgeklügelten Raumsystem zusammen gefügt wurden. Das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Patrick-Henry-Village ist startklar. 1500 Menschen sollen hier pro Tag eine Dosis der Covid-19-Immunisierung bekommen. Noch fehlt der Impfstoff wie überall im Land – mit einer Zulassung wird am 21. Dezember gerechnet.

Hinter den Verantwortlichen der Stadt Heidelberg, des Rhein-Neckar-Kreises und der Universitätsklinik liege ein „Kraftakt“, erklärt Doreen Kuss, Dezernentin unter anderem für Gesundheit im Landratsamt. Am 26. November habe man vom Land die Zusage bekommen, „ein Zentrales Impfzentrum einrichten zu dürfen“. „Wir haben es geschafft“, bedankt sich Kuss bei vielen Unterstützern.

Ohne das funktionierende System von ehrenamtlichen Helfern wäre es in so kurzer Zeit wohl nicht möglich gewesen, lobt Oberbürgermeister Eckart Würzner Feuerwehr, THW, Malteser und einige andere Institutionen. 50 Kilometer Kabel seien in den vergangenen eineinhalb Wochen verlegt worden, um zum Beispiel jeden Schreibtisch und jede Impfkabine mit Strom auszustatten.

35 Schreibtische, 45 kleinere Tische, 3000 Stühle wurden organisiert, das Gebäude mit 3700 Quadratmetern Grundfläche auf den aktuellsten Stand beim Brandschutz gebracht. „Die Impfung ist die einzige Möglichkeit, langsam aus der Pandemie auszusteigen“, betont Würzner.

„Ort der Zuversicht“

Schon nach der Sommerpause habe das Landratsamt begonnen, sich langsam auf die mögliche Impfaufgabe vorzubereiten, erinnert sich Landrat Stefan Dallinger. Kühlschränke seien eingekauft, Abläufe eingeübt worden. Das Impfzentrum sei „in chaotischen Zeiten ein Ort der Zuversicht“. Der Kreis baut parallel zwei kommunale Impfzentren in Weinheim und Sinsheim auf, Heidelberg möchte am 15. Januar startklar mit einem Impfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund sein.

Das Heidelberger Uniklinikum hat medizinisches Knowhow und Personal bereitgestellt, erklärt der Leitende Ärztliche Direktor Ingo Autenrieth. Auf eine klinikumsinterne Umfrage hin hätten sich schnell 300 Mitarbeiter bereiterklärt, im Impfzentrum mitzuarbeiten, 80 Ärzte und Pfleger seien schon für die neue Aufgabe registriert. Mit dem Leiter der Klinikums-Apotheke Torsten Hoppe-Tichy habe ein renommierten Pharmazeut beim Aufbau der Impf-Infrastruktur geholfen. Die Covid-19-Impfstoffe seien „eine völlig neue Technologie, aber hinreichend erprobt“, fügt Autenrieth hinzu. Ärzte und Pfleger ebenfalls sehr früh impfen zu können, bezeichnet der Uniklinik-Chef als unbedingt notwendig, um den Gesundheitsbetrieb in der zweiten Pandemiewelle aufrechterhalten zu können – und diese Welle werde „ganz sicher ins Frühjahr reichen“.

Den immunisierenden Piks gibt es nach einem „Einbahnstraßen-Parcours“: 13 Ärzte und zwölf medizinische Fachangestellte sind ständig vor Ort, um das auf eine Stunde kalkulierte Impfprozedere – inklusive 30 Minuten Wartezeit – parallel an einem Dutzend Personen nach den Vorgaben des Landes abzuwickeln. Im Zwei-Schicht-Betrieb sind jeweils rund hundert Mitarbeiter im Impfzentrum beschäftigt.

Zäune vom Weihnachtsmarkt

So muss der Impfstoff, der in Fläschchen mit jeweils fünf Impfdosen tiefgefroren täglich frisch angeliefert wird, aufgetaut und aufbereitet sowie auf Spritzen aufgezogen werden. Währenddessen zeigt der „Impfling“ am Empfangstresen seine Einladung vor und läuft – von gelben Pfeilen auf dem Boden geleitet – in eine de Registrierkabinen, erklärt Christoph Schulze, der das Impfzentrum für das Landratsamt leitet.

In einem Gruppen-Aufklärungsraum sehen die zu Impfenden – mit Sicherheitsabstand zueinander – einen Film, bevor sie im Gespräch mit einem Arzt eventuelle Risiken abklären. Dann geht es in die Impfkabine und danach 30 Minuten in einen Wartebereich. Dort blicken die Frisch Geimpften auf Bauzäune mit weihnachtlichen Heidelberg-Motiven: Diese Stellwände waren eigentlich für die Einzäunung der Weihnachtsmärkte vorbereitet.

