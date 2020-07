Einbauschrank in Brand gesetzt

Heidelberg.Offenbar aus Wut hat ein Bewohner des Ankunftszentrums für Geflüchtete im Patrick-Henry-Village (PHV) in Heidelberg-Kirchheim randaliert. Der Mann setzte am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr einen Einbauschrank in Brand und beschädigte ein Fenster sowie eine Tür mit Tritten. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den Feueralarm und konnte das Feuer schon löschen, bevor die Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen. Laut Angaben der Beamten war ein nicht ausgezahltes Taschengeld der Grund für den Unmut. Den Brandleger erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. red

