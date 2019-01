Einblicke in dunkle Zeit der Pest

Heidelberg. Für viele Jahrhunderte war sie in Europa „die Geisel Gottes”, noch heute verbindet man mit dem Begriff das Schlimmste, obwohl die Krankheit längst gebändigt ist: die Pest. Welche Auswirkungen hatten die Epidemien auf die Menschen und die Gesellschaften, in denen sie lebten? Wie lernten sie, die Pest nach und nach einzudämmen? Diesen spannenden Fragen ging die Themenführung „Pesthauch und Himmelsduft” unter der Leitung der Historikerin Suzanne Trautmann im Deutschen Apotheken-Museum nach. Dabei kamen die rund 20 Besucher in den duftenden Genuss von Räuchermischungen, Medizinmischungen und von Danziger Goldwasser - der Ultima Ratio des Adels zur Bekämpfung der Pest.

Während sie das Museum langsam durchwanderten, erfahren die Besucher vom historischen Werdegang der beinahe ewigen Gefahr. Den ersten schweren Ausbruch der Pest erlebte Europa im 6. Jahrhundert - und bis ins 19. Jahrhundert hinein musste der Kontinent immer wieder katastrophale Ausbrüche ertragen. Einer blieb dabei besonders im Menschheitsgedächtnis hängen, wie Suzanne Trautmann erzählt: Der von 1347, er dauerte sieben Jahre und raffte rund ein Drittel der Bevölkerung dahin - geschätzte 25 Millionen Menschen. „Der schwarze Tod brach mit unheimlicher Wucht über die Menschen ein, und angesichts der Ausmaße konnten ausgangs des Mittelalters nur die Schlüsse gezogen werden, dass entweder das Jüngste Gericht über sie komme oder irgendjemand dafür verantwortlich sei”, berichtet Trautmann von einer nicht nur medizinisch dunklen Zeit.

Denn so genannte Flagellanten, extreme christliche Frömmler, beschuldigten die Juden, die Brunnen vergiftet zu haben. Tatsächlich waren die jüdischen Gemeinden von deutlich weniger Opfern betroffen - denn räumliche Trennung von den Christen in deren überfüllten Städten sowie häufige rituelle Waschungen und damit ein drastisch höheres Hygiene-Niveau schützten sie.

Die Seuche kannte keine Hierarchien und tötete wahllos. Auch Adel und Klerus waren betroffen, ohne ordnende Kräfte herrschte praktisch Anarchie. Noch schlimmer: Hungersnöte folgten, da in der Landwirtschaft gesunde Arbeitskräfte fehlten.

Aber man suchte auch wissenschaftliche Lösungen. An der Pariser Sorbonne begann man in historischen Quellen nach ähnlichen Vorfällen zu suchen und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Und wurde fündig: Ratten und räumliche Enge waren wiederkehrende Muster. Als wahre Ursache galten aber so genannte Miasmen, giftige Winde, die aus der Erde stiegen.

Also sorgte man für Gegenluft und schuf strenge Gerüche überall: Mit Mist, Essig oder exotischen Gewürzen - der Duft sollte die Miasmen unschädlich machen. So genannte Pestärzte, zum Dienst verpflichtet, schützten sich mit dichter Kleidung, Handschuhen und vogelartigen Masken („Dr. Schnabel”) vor den Miasmen und vor Körperkontakt mit den Kranken. In den Masken steckten Schwämme, getränkt in Kräutermischungen zur Luftfilterung. Gruselig anzuschauen und für jeden, der sie sah, auch ein böses Zeichen. Neben den Düften sollten Durchfälle die Miasmen ausspülen - beispielsweise hervorgerufen durch Aloe Vera. Und schließlich galt es den Körper zu stärken mit besonderen Speisen wie Zitrusfrüchten.

Die Öffentliche Hand entwickelte im Laufe der Jahrhunderte, aus Schaden klüger, einige klare Maßnahmen: In den Städten wurden Apotheken zugelassen, dort sollten alle notwendigen Heilstoffe vorrätig sein. Hafenstädte richteten Quarantänestationen ein, wo auch Lazarette etabliert wurden. So wurden schwerste Epidemien einigermaßen vermieden. „Mit der Erfindung von Streptomycin 1942 schließlich war die Menschheit die Geisel Pest endlich weitgehend los”, schloss Trautmann.

(Stephan de Maria)

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 27.01.2019