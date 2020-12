Einbrecher springt von Balkon

Heidelberg.Filmreife Szenen haben sich bei einem Einbruch in der Heidelberger Dantestraße abgespielt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war dort in der Nacht zum Sonntag ein unbekannter Täter eingestiegen. Als er sich ein Apple MacBook griff, wurde er von der Bewohnerin überrascht. Dennoch klemmte sich der Einbrecher die Beute unter den Arm und sprang damit vom Balkon in drei Metern Höhe in den Innenhof. Anschließend flüchtete er durch den Garten in unbekannte Richtung. Um den Täter an der Flucht zu hindern, hatte die Bewohnerin ihm eine volle Milchtüte hinterhergeworfen. Und obwohl diese das Ziel traf und am Kopf des Unbekannten zerplatzte, ließ er sich davon nicht aufhalten.

Loch in Fenster geschlagen

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann handeln. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Basecap. Die Polizei schließt nicht aus, dass derselbe Täter auch für einen weiteren Einbruch in der gleichen Nacht verantwortlich ist. In der Landhausstraße wurde an einer Gebäuderückseite ein Loch in ein Schlafzimmerfenster geschlagen. Der Täter begab sich anschließend ins Wohnzimmer und steckte dort ebenfalls ein MacBook von Apple sowie eine Smartwatch und eine Sonnenbrille ein.

„Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten sowie des gleichartigen Diebesgutes ist von einem Tatzusammenhang auszugehen“, heißt es in einer Mitteilung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 06221/99-17 00 bei den Ermittlern melden. jei

