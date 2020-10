Einbruch in Archäologisches Institut - Zeugen gesucht

Heidelberg.Ein oder mehrere Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 20 bis 12 Uhr, in die Räumlichkeiten des im Marstallhof befindlichen Archäologischen Instituts der Universität Heidelberg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei gelangten ersten Ermittlungen zufolge der oder die Täter über einen Baustellenbereich in ein offenstehendes provisorisches Treppenhaus, von dort auf die Dachterrasse und anschließend in das Treppenhaus der Institutsbereiche.

Hier wurde schließlich die Zugangstür des Archäologischen Instituts aufgebrochen und insgesamt sieben Türen zu Büroräumlichkeiten eingetreten, um diese zu durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/1741700 bei der Polizei zu melden.

