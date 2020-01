Einbruch in Bergheimer Restaurant

Heidelberg.Am frühen Montagmorgen sind unbekannte Täter in ein Restaurant im Stadtteil Bergheim eingebrochen. Die Höhe des Schadens und der Beute ist noch unklar.

Nach Mitteilung der Polizei drangen die Einbrecher zwischen zwei und sechs Uhr auf bislang ungeklärte Art und Weise in die Gasträume des Restaurants in der Poststraße ein. Anschließend hebelten sie die Tür zur Küche auf und begaben sich zielstrebig in die Büroräume. Hier flexten sie den Tresor auf und entnahmen daraus das Bargeld. Außerdem ließen sie mehrere Festplatten der Videoüberwachungsanlage mitgehen, bevor sie die Flucht antraten. Über den entstandenen Sach- und Diebstahlschaden liegen nach Mitteilung eines Polizeisprechers noch keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. miro

