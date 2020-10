Einbruch in der Weststadt - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg.Ein bislang Unbekannter hat sich am Samstagabend durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Zähringerstraße in Heidelberg verschafft. Nachdem der oder die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten diese nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend. Zeugen, die in der Zeit von 17 Uhr und 20 Uhr Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621/1744444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

