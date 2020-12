Heidelberg.Ein bislang Unbekannter ist am Samstag in eine Erdgeschosswohnung in Heidelberg-Handschuhsheim eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat sich der Einbrecher zwischen 17 und 19 Uhr Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ein Zeuge beschreibt den Täter als etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit grauem Haar. Er trug zudem eine schwarze Mütze. Die Polizei bittet um Mithilfe, sachdienliche Hinweise an 06221 45690.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020