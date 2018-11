Einbruch in Mode-Geschäft

Heidelberg.Kleidung im Wert von mehr als 20 000 Euro haben Unbekannte aus einem Geschäft für Herrenmode in der Heidelberger Hauptstraße gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bohrten sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Schließzylinder der Eingangstür auf und entriegelten diese. Aus den Räumen im ersten Obergeschoss nahmen sie zahlreiche Kleidungsstücke mit. Wegen der großen Menge an Diebesgut vermutet die Polizei, dass die Täter die Kleidung in Tüten verpackten und mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Zeugen, die zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 6.45 Uhr am Mittwoch etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 zu melden. fab

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018