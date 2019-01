Einbrüche: Vier Männer in Haft

Heidelberg.Weil sie an Heiligabend in ein Anwesen im Heidelberger Grenzhof eingebrochen sein sollen, sitzen vier Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, wird den Albanern vorgeworfen, am 24. Dezember zwischen 17 und 22 Uhr eine Fensterscheibe eines Hauses eingeworfen zu haben, um sich so Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Täter sollen elektrische Geräte, Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 1500 Euro gestohlen haben.

Durch umfangreiche Ermittlungen erwirkte die Kripo Heidelberg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von zwei Verdächtigen. Am 10. Januar stellten die Beamten Diebesgut sicher und nahmen die zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren fest. Auch in den Räumen eines 23-jährigen Mitbewohners wurde Diebesgut aufgefunden. Der Mann wurde am folgenden Tag ebenfalls festgenommen. Der dritte mutmaßliche Mittäter ging der Polizei bei einer Kontrolle am 15. Januar ins Netz. Er hatte Diebesgut bei sich, das der Tat von Heiligabend zugeordnet werden konnte. Ob die Beschuldigten für weitere Taten verantwortlich sind, wird geprüft. jei

