Eine Adresse: Arzt und Abstrich

Heidelberg.Husten, Niesen, Schlappheit, Kopfweh, Fieber oder Durchfall: Wo früher Kräutertee und der Hausarzt halfen, taucht nun ganz schnell der Verdacht „Corona“ auf. Zuerst musste bislang erst einmal die Diagnose her. Erst bei einem negativen Corona-Test durften die Kranken in die Praxen der niedergelassenen Mediziner gehen. Seit Montag bekommen die Patienten noch schneller Hilfe: In Heidelberg hat

...