Eine Antwort auf die alternde Gesellschaft

Anzeige

Heidelberg.Eigentlich sollte es ein ruhiges Fest zum Schnapszahl-Jubiläum des elfjährigen Bestehens werden. Doch dann brach einer der Redner beim Straßenfest des Heidelberger Mehrgenerationenhauses (MGH) zumindest zeitweise mit den Konventionen. Nachdem der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Oberbürgermeister Eckart Würzner als politische Repräsentanten ein Loblied auf das Projekt und seine Mitstreiter angestimmt hatten, sprach der freie Demografie-Berater Loring Sittler unter dem Applaus der Gäste Klartext. „Schöne Sonntagsreden reichen nicht aus – fast sämtliche Mehrgenerationenhäuser in Deutschland sind prekär finanziert. Dabei sind diese Einrichtungen äußerst wichtig, um die vielen Gleichgültigen in unserer Gesellschaft dazu zu bringen, etwas für das Gemeinwohl zu tun“, erklärte Sittler energisch.

Diese Orientierung am Gemeinwohl ist es, die fünf hauptamtliche und rund 40 ehrenamtliche Helfer seit 2007 antreibt, das MGH in der Heinrich-Fuchs-Straße 85 im Stadtteil Rohrbach mit Leben zu erfüllen. Als eines der ersten seiner Art wurde es seinerzeit von der damaligen Bundesfamilien- und heutigen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eingeweiht. Der Begriff Mehrgenerationenhaus ist allerdings für die Heidelberger Variante etwas irreführend: Zwar ist der Austausch zwischen jüngeren und älteren Menschen Teil des Konzepts, doch richten sich die Angebote inzwischen ebenso gezielt an die Integration Behinderter, einkommensschwacher oder ausländischer Mitbürger sowie neuerdings verstärkt an Flüchtlinge, wie die Leiter des MGH, Emine Yildirim und Klaus Cremer, erklärten.

Mehrgenerationenhäuser Der Begriff Mehrgenerationenhäuser umfasst einerseits Wohn- oder Hausgemeinschaften jüngerer und älterer Menschen, die gezielt Kontakt miteinander suchen. Andererseits sind damit Häuser als offene Begegnungsorte und Tagestreffs für verschiedene Generationen gemeint – so definiert es die Bundesregierung in ihrem Förderprogramm. Rund 540 Mehrgenerationenhäuser nehmen bundesweit an diesem Programm teil, manche bieten auch eine Mischform aus beiden Typen. In Heidelberg liegt der Schwerpunkt zum Teil auf der Integration von behinderten, einkommensschwachen oder ausländischen Menschen. Insbesondere die Kinderbetreuung habe sich in den vergangenen elf Jahren zu einem Schwerpunkt entwickelt, so die Betreiber. beju

Tagestreff des Wohnviertels

Anders als es der Name vermuten lässt, bietet das MGH selbst auch keine Wohnungen an, in denen Menschen verschiedenen Alters gemeinschaftlich leben können. Es gibt zwar eine Kooperation mit einem Wohnprojekt auf dem Gelände, doch die Förderung aus öffentlicher Hand bezieht sich nur auf den Tagestreff, bei dem die Anwohner des Viertels zusammenkommen können, um in eigener Regie bürgerschaftlich aktiv zu werden oder Anschluss zu finden.