Eine Stadt sieht Rot

Vom 14. bis 22. Juli gibt es zum zwölften Landesfeuerwehrtag in der Stadt Wettbewerbe, eine Feuerwehrmeile, Oldtimer-Rundfahrten und eine Fachausstellung. © dpa

Heidelberg.„Mehr Feuerwehr geht nicht“: Unter diesem Motto möchten die Brandschützer vom 14. bis 22. Juli in Heidelberg die gesamte Bandbreite ihrer Arbeit zeigen. Zehntausende Besucher werden vor allem am Wochenende 20./21./22. Juli erwartet, wenn überall in der Stadt Feuerwehrmusikgruppen aufspielen, am Sonntag auf den Neckarstaden eine Feuerwehrmeile entsteht und zwei Tage lang das Airfield im

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.07.2018