Einer der ersten an Covid-19 Erkrankten in Heidelberg: Vier Wochen Koma

Sein Leben hing wochenlang an einem seidenen Faden, genauer gesagt an einer Herz-Lungenmaschine: Der Heidelberger Unternehmer Ahmet Pekkip ist einer der ersten und am schwersten an Corona erkrankten Patienten in der Region. Er wurde in der Thoraxklinik in Rohrbach behandelt, vier Wochen davon im Koma. Mit der Reha liegen insgesamt drei Monate Krankenhausaufenthalt hinter ihm. Seine Frau Simone und sein 13-jähriger Sohn hatten einen leichteren Krankheitsverlauf. Und auch der 68-Jährige ist zwar inzwischen weitgehend genesen. Doch er muss nach der langen Zeit im Koma immer noch hart am Wiederaufbau seiner Muskulatur arbeiten. Dass seine Lunge offenbar wieder völlig in Ordnung ist, bezeichnet seine Frau als „ein riesengroßes Wunder“. Und die Gedanken der Familie kreisen immer noch um die schwere Zeit, die hinter ihnen und noch vor ihnen liegt.

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

Wie sich der Unternehmer angesteckt hat, das weiß er bis heute nicht. Nun, gut, zwei seiner Mitarbeiter seien im Elsass gewesen, seine Tochter in New York: „Aber alle drei sind nicht erkrankt.“ Dennoch sei er erschrocken, als er von einem Tag auf den anderen plötzlich relativ hohes Fieber bekam.

Das Testergebnis lag zwei Tage später vor: positiv. Und schon am kommenden Tag hatte er so große Atembeschwerden, dass er sich in die Thoraxklinik einweisen ließ. All das, was danach passierte, ist aus seinem Gedächtnis gelöscht. „Ich bin vor dem Haus in den Krankenwagen gestiegen, und ab da kann ich mich an nichts erinnern.“ Als er aus dem Koma erwacht sei, habe er kein Zeitgefühl mehr gehabt.

Behandlung mit Gammaglobulinen

Doch seine Frau und sein Sohn gingen damals vor lauter Sorge durch die Hölle. „Sie wussten ja ein paar Wochen lang nicht, ob ich die Krankheit überlebe. Immer wieder bekamen sie Anrufe mit Hiobsbotschaften aus der Klinik.“ Inzwischen waren auch Pekkips Frau und ihr Sohn positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie hatten nur etwas erhöhte Temperatur, aber ihre Nerven lagen blank: „Ich weiß nicht, ob es uns wegen des Virus, oder wegen Ahmet so schlecht ging“, sagt Simone Pekkip: „Wir haben jede Stunde um sein Leben gebangt.“

In der Thoraxklinik bekam er Gammaglobuline über das Unternehmen seines Freundes Wolfgang Marguerre. „Ja, in den USA sind sie bereits zur Behandlung zugelassen und der Chefarzt der ThoraxklinikProfessor Felix Herth macht jetzt eine Studie damit. Die ganze Zeit stand ich gesundheitlich auf der Kippe, aber sie haben wohl die Veränderung gebracht.“

Danach folgte eine Rehatherapie in der Schmieder-Klinik. Noch heute, sieben Monate nach Krankheitsausbruch, muss der Unternehmer täglich hart an seinem Muskelaufbau arbeiten: „Aber ich kann endlich wieder bei meiner Familie sein. Die Physiotherapie mache ich von Zuhause aus.“

Insgesamt fünf Corona-Patienten wurden zeitgleich mit Ahmet Pekkip in der Thoraxklinik behandelt: „Zwei sind gestorben, die anderen sind noch nicht über dem Berg“, resümiert der 68-Jährige. Und so bleibt bei aller Dankbarkeit für seine doch weitgehende Genesung kein Verständnis für Corona-Leugner oder Verharmloser aller Art: „Dieses Virus ist lebensgefährlich. Wir müssen jetzt alle aufpassen. Das sind wir uns und den anderen Mitmenschen schuldig.“

20 Kilogramm abgenommen

Doch bei allem Unglück gibt es auch eine positive Nachricht: „Ich habe 20 Kilo abgenommen. Jetzt hoffe ich, dass das Gewicht auch so bleibt“, sagt er lachend. „Und wissen Sie, auf was ich mich schon richtig freue? Auf den Tag, an dem der Palazzo seine neue Spielzeit beginnen darf.“

Schließlich outet er sich als großer Fan der Mannheimer Dinner-Show. Zwar sei er mit seiner Vorerkrankung als Diabetiker ein Risiko-Patient, aber von dem Hygienekonzept des Palazzo-Teams absolut überzeugt: „Da kann man sich endlich mal wieder ohne Angst amüsieren.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020