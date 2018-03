Einigung im Tarifstreit der Pflegekräfte in Sicht - Keine Warnstreiks

Anzeige

Heidelberg. Der für Donnerstag und Freitag von der Gewerkschaft ver.di angekündigte Warnstreik an der Uniklinik Heidelberg ist abgesagt worden. Das bestätigte Gewerkschaftssekretärin Monika Neuner. Erstmals sei im Kampf für einen Tarifvertrag für Personalmindestbesetzungen mit Konsequenzenmanagement an den vier baden-württembergischen Uniklinika eine Einigung in Sichtweite.

Am Dienstag hatten sich Arbeitgeber- und ver.di-Vertreter erneut zusammengesetzt. Die Arbeitgeber seien „in der Frage der Verbindlichkeit endlich auf uns zugegangen“, zeigte sich Neuner zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werde. „Wir führen dies auf den erfolgreichen zweitägigen Warnstreik letzte Woche in Ulm sowie auf die Ankündigung einer massiven Ausweitung der Arbeitsniederlegungen noch in dieser Woche zurück.“

Die Verhandlungskommission habe das Ergebnis des Gesprächs lange diskutiert und bewertet. Sie halte einen „Tarifvertrag auf Bewährung auf dieser Basis für annehmbar“. Am Donnerstag lädt die ver.di-Verhandlungskommission von 7 bis 15.30 Uhr zu einem Treffen ins Streiklokal (Im Neuenheimer Feld 154). Die Warnstreiks seien ausgesetzt, bis nach den Beratungen an den vier Standorten die große Tarifkommission von Mitte April endgültig entscheide, formulierte die Gewerkschaftssekretärin.