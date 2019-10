Einschränkungen am Gaisbergtunnel

Heidelberg.Wegen Sanierungsarbeiten am Umspannwerk Ost kommt es am Dienstagabend, 15. Oktober, ab 19 Uhr zu Verkehrseinschränkungen am Heidelberger Gaisbergtunnel. Nach Angaben der Stadtwerke werden zwei 70 Tonnen schwere Transformatoren per Schwertransport angeliefert, nachdem sie bei einer niederländischen Fachfirma generalüberholt wurden. Die Behinderungen werden voraussichtlich bis 2 Uhr nachts andauern.

Bereits am Montagabend, 14. Oktober, ab 23 Uhr wird ein Kran an der Zufahrt zum Adenauerplatz 8 aufgebaut. Dabei ist noch nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Am Dienstag werden dann der Radweg sowie eine der beiden Straßenspuren gesperrt. jei

