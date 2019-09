Einzigartiger Studiengang

Heidelberg.In Heidelberg kann ab dem bevorstehenden Wintersemester 2019/2020 der moderne Vordere Orient in seiner geschichtlichen Tiefe und sprachlich-kulturellen Vielfalt studiert werden: Die Universität Heidelberg und die Hochschule für Jüdische Studien bieten mit „Nahoststudien“ einen deutschlandweit einzigartigen Master-Studiengang als Joint Degree an. Mit zwei Spezialisierungen („Jüdischer Naher Osten“ und „Islamischer Naher Osten“) richtet sich der neue Studiengang an Bachelor-Absolventen aus Judaistik, Islamwissenschaft, Geschichte und Politikwissenschaft. Im Mittelpunkt des Studiengangs stehen der Kontakt und der Vergleich zwischen jüdischer und muslimischer Kultur, Geschichte und Gesellschaft im Vorderen Orient.

„Wir freuen uns auf Studierende, die ihren sprachlichen und kulturellen Horizont erweitern wollen, um die ganze religiöse und kulturelle Vielfalt des Vorderen Orients zu erschließen“, so Henning Sievert, Professor für Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019