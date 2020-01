Einzug noch in diesem Jahr

Rhein-Neckar.Volker und Caroline Stark aus Kehlheim gehören zu den ersten Besuchern des Bürgerfestes. Als einen wichtigen Grund für den Besuch nennt Familienvater Volker Stark, aus erster Hand erfahren zu wollen, was Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) zu sagen hat – über die Kommunalpolitik in der Stadt, aber auch darüber, was aus der ehemaligen Wohnsiedlung Patrick Henry Village (PHV) geschehen soll. Die zwischen 1952 und 1955 für amerikanische Militärangehörige und ihre Familien erbaute Wohnsiedlung war 2013 geschlossen worden, nachdem das militärische Personal überwiegend nach Wiesbaden verlegt worden war.

Kostenlose Shuttle-Busse

Die Stadt Heidelberg hat am Sonntag ins PHV zum Bürgerfest eingeladen. Dafür hat die Stadt kostenlose Shuttle-Busse aus der Innenstadt sowie vom ehemaligen Militärflughafen in die frühere US-amerikanische Wohnsiedlung im Stadtteil Kirchheim bereitgestellt. Einige Tausend Menschen aus Heidelberg und Umgebung folgen der Einladung. Zahlreiche Vereine und Institutionen, städtische Ämter und Gesellschaften sowie Parteien präsentieren sich an Informationsständen und Mitmachaktionen. Im ehemaligen Supermarkt „Commissary“ können sich Interessierte über den aktuellen Planungsstand der PHV informieren.

Die Patrick Henry Village des Oberbürgermeisters Würzner im Festzelt am Vormittag bildet einen ersten Höhepunkt des Bürgerfestes. Das beheizte Zelt ist voll mit Zuhörern, einige haben keine Sitzplätze mehr gefunden. Mancher Vater trägt seinen Sprössling auf den Schultern, damit dieser eine bessere Sicht auf das Geschehen im Zelt hat. Da der Oberbürgermeister mit seiner Rede zugleich die diesjährige Fasnacht eröffnet, schenkt ihm Klaus Janneck von der Perkeo Gesellschaft schmunzelnd einen Baldrian zur Beruhigung der Nerven ein.

Über die Internationale Bauausstellung (IBA) seien bereits viele Ideen der Bürger für die Zukunft von PHV gesammelt worden, erläutert Würzner. „Es geht langsam los“, sagt er. „In diesem Jahr sollen hier die ersten Bürger einziehen.“ Die Stadt wolle Wohnraum für 10 000 Menschen schaffen sowie mehr als 5000 Arbeitsplätze. Hier solle keine Trabantenstadt oder eine reine Schlafstadt entstehen, sondern eine urbane Stadt, die sich selber trage, so der Oberbürgermeister.

Aktuell seien in PHV 1500 Flüchtlinge untergebracht. Vor einigen Jahren seien es noch um die 4800 gewesen. Würzner geht auch auf den Konflikt ein, dass ein neues Ankunftszentrum landwirtschaftliche Flächen verbrauchen wird: „Es ist hart für die Landwirtschaft, aber wir haben keine Option. Im Frühjahr wollen wir entscheiden, welche der beiden Fluren wir dem Land vorschlagen“, sagt er. Draußen, neben der Zufahrtsstraße zum PHV, machten Bauern ihrem Ärger über die Pläne der Stadt Luft. Neben der Straße sind über ein Dutzend Traktoren geparkt, auf ihren Transparenten sind zu lesen: „Hände weg vom Kirchheimer Feld. Regionale Lebensmittel oder Beton“, oder auch: „Kein Ackerland für PHV zu Ankunftszentrum“.

Tolles Angebot im Kinderzelt

Doch beim Bürgerfest stehen für viele Besucher andere Dinge im Mittelpunkt des Interesses. Kathrin Krupietzer schiebt gerade ihren Babywagen, sie ist zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern gekommen. „Wir sind eigentlich wegen der Kleinen hier“, sagt die Heidelbergerin. „Wir wollten sie beschäftigen und ihnen ein Erlebnis bieten.“ Im Kinderzelt habe es den Kindern ganz toll gefallen, sie seien dort unter anderem mit Elektroautos gefahren. Gleich wollen sie etwas essen und sich dann die Häuser hier anschauen. Ob es nicht zu kalt ist für die Kinder draußen? „Unsere Kinder haben Schneeanzüge an“, sagt sie.

Arno und Conni aus Leimen zählen sich zu den regelmäßigen Besuchern des Festes. „Wir kommen seit 1977 regelmäßig hierher“, sagt Arno. Sie trauern etwas dem amerikanischen Volksfest nach, das sie früher gerne besucht hätten. Sie wollen sich noch einige Wohnungen hier anschauen. Für sie selber kämen diese aber wohl nicht mehr in Frage. „Wir gehen langsam in das Seniorenalter. Bis diese Wohnungen alle bezugsfertig sind, gehen noch bestimmt zehn Jahre ins Land“, erwartet Arno.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 12.01.2020