Elefant Gandhi erkundet sein neues Zuhause in Frankreich

Heidelberg/La Palmyre.Nach sieben Jahren in Heidelberg erkundet Elefantenbulle Gandhi jetzt sein neues Zuhause im Zoo La Palmyre. „Seine neue Damen-Gruppe lernt er bereits durch ein Kontaktgitter kennen“, berichtet der Heidelberger Tiergarten vom erfolgreichen tierischen Schwertransport an die französische Atlantikküste. Dorthin hat das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Asiatische Elefanten das zwölfjährige Tier entsandt. Verladung und Transport verliefen vergangene Woche problemlos, „Gandhis Tierpfleger haben intensiv mit ihm geübt“, erklärte Heidelbergs Zoodirektor Klaus Wünnemann. Sie bleiben zur Eingewöhnung einige Tage bei Gandhi in Frankreich. In Heidelberg müssen die Elefanten Tarak, Ludwig und Yadanar jetzt neu ausrangeln, wer künftig „Chef“ ist. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018