Elefant Gandhi zieht an die französische Atlantikküste

Heidelberg.Er hat in seiner Heidelberger Zeit viel gelernt und an seinen Führungsqualitäten gefeilt, nun ist Elefant Gandhi reif, eine Herde zu übernehmen: Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Asiatische Elefanten schickt das zwölf Jahre alte Tier in den Zoo von La Palmyre an der Atlantikküste. Dort, in der Nähe von Royan, mitten in einem Kiefernwald, warten schon mehrere Elefantenkühe auf Gandhi. Der Elefantenbulle ist 2011 aus Kopenhagen nach Heidelberg gekommen. Wie in freier Wildbahn üblich, musste er seine Geburtsgruppe früh verlassen und wurde im Heidelberger Zoo Teil einer Junggesellen-WG. Dort entwickelte sich der Rüsselträger mit dem starken Charakter rasch zum Leitbullen. Seinen Kumpel Ludwig, das Nesthäkchen aus Bayern, vermisst Gandhi wohl bald besonders. miro (Bild: Rothe)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018