Elefantentraining vor Publikum

Heidelberg.In den Heidelberger Zoo sollen bald Giraffen einziehen: Die zunächst vier Tiere werden in der Afrika-Anlage leben, die mit 6500 Quadratmetern die größte Anlage des Tiergartens sein wird. Sie muss aber noch auf der Erweiterungsfläche gebaut werden – in etwa vier Jahren könnten die langbeinigen Tiere mit dem gefleckten Fell die Hälse am Neckar recken. Das ist bei der Eröffnung der neuen Elefanten-Trainingswand am Mittwoch bekannt geworden. Hier können Besucher täglich einmal miterleben, wie die derzeit drei Jungbullen Tarak, Ludwig und Yadanar mit ihren Tierpflegern Kommandos üben, die zum Beispiel beim Tierarztbesuch oder der Fußpflege nützlich sind.

Die neue Wand steht an jener Stelle, an der das alte Elefantenhaus abgerissen wurde. Das Elefantenrevier ist so noch einmal erweitert worden, freut sich Zoodirektor Klaus Wünnemann bei der offiziellen Eröffnung, die wegen der Corona-Pandemie in deutlich kleinerem Kreis gefeiert wurde als vorgesehen. Denn eigentlich sollten die rund 300 Mitglieder des „Teams Elefant“ eingeladen werden, erklärt Sprecherin Barbara Rumer. Vor drei Jahren gegründet, hat dieser Förderkreis mit einem Mindest-Monatsbeitrag von neun Euro mehr als 100 000 Euro gesammelt.

Damit wurde nicht nur der Ausbau der Heidelberger Elefantenanlage ermöglicht, sondern gleichzeitig ein Wildtierprojekt in der Heimat der thailändischen Elefanten unterstützt. Das WWF-Freilandprojekt im Kui-Buri-Nationalpark in Thailand hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Konflikte zwischen den wild lebenden Dickhäutern und den Farmern um 80 Prozent zurückgingen, berichtet WWF-Afrika-Experte Johannes Kirchgatter.

Dickhäuter-Schutz in Thailand

Unter anderem wurde ein Warnsystem etabliert, das über Handy informiert, wenn eine Herde den Nationalpark verlässt und die Gefahr besteht, dass ein Feld „geplündert“ wird. „Die Einwohner können dann gezielt gegensteuern“, beschreibt der Naturschützer. In dem Nationalpark leben 240 Elefanten frei.

Tarak ist der erste, der die neue Trainingswand vorführen darf. „Tarak Eye“, ruft Revierleiter Stefan Geretschläger dem 14 Jahre alten Bullen zu. Als der vertrauensvoll sein Auge an die Metallabtrennung drückt und der Tierpfleger ihm über die geschlossenen Lider tätschelt, kommt schmeichelnd „Good Boy, guter Junge“. „Unsere Jungbullen-Unterbringung ist eine Art Elite-Gymnasium, in denen die jungen Elefantenmänner unter anderem Sozialkompetenz vermittelt bekommen“, erklärt Wünnemann. Dass die Tiere in Englisch unterrichtet werden, hat mit ihren künftigen Aufgaben als Leitbullen in internationalen Zoos zu tun. „Tarak Tail“, ruft Geretschläger, und sein Kollege Julian Oosterveen erklärt den Besuchern, warum Tarak nun seinen Schwanz durch die Vierkantabsperrung schiebt: „Mit dem Schwanz wehrt ein Elefant nicht nur fliegende Parasiten ab, sondern hält auch seine Artgenossen auf Distanz.“ Da diese Peitsche auch mal Bisse von den „Klassenkameraden“ abbekommt, muss sie hin und wieder verarztet werden – und da hilft es sehr, wenn der Elefant die Behandlung unterstützt.

Die Eröffnung der Trainingswand, an der künftig täglich vor den Besuchern mit den Elefanten gearbeitet wird, bildet das Ende vom Projekt „Team Elefant“, dessen Unterstützer auf mehreren Schildern namentlich aufgeführt sind. Gleichzeitig fällt der Startschuss zum „Team Giraffe“ – ebenfalls in Kooperation mit dem WWF. Die Spender unterstützen die Finanzierung der Savannen-Anlage in Heidelberg und Naturschutzprojekte in Afrika.

In der Amboseli Region in Kenia engagiert sich der WWF mit einem Schutzprojekt für Massai-Giraffen. Mit den dortigen Gemeinden wurde eine Landordnung vereinbart, die den Lebensraum sichert. „Mit dem neuen Projekt gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg der immer erfolgreicher werdenden Zusammenarbeit von Naturschutzorganisationen und Zoologischen Gärten“, sagt Wünnemann.

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020