Elektrischer „Rückenwind“ für Einrichtungen

Heidelberg.AWO, Caritas, Diakonie, DRK und die Paritätischen Sozialdienste in Heidelberg haben jetzt von den Heidelberger Stadtwerken „elektrischen Rückenwind“ bekommen: Fünf Pedelecs sind an die sozialen Einrichtungen gespendet worden. Geschäftsführer Rudolf Irmscher (links) und Oberbürgermeister Eckart Würzner (Mitte) haben die Fahrräder auf dem Kornmarkt an die Vertreter der Verbände übergeben

