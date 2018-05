Emotionales Porträt mit Abstand

Anzeige

Der Zuschauer erlebt Kirchberger als einen stets lachenden, vielseitig begabten jungen Mann mit großer Brille, Dreitagebart und dunkler Lockenmähne. Aus ihm scheinen ununterbrochen Ideen für satirische, die politischen Debatten der 1980er Jahre aufnehmende Kunstprojekte zu sprudeln. Mit Uwe Wenzel trat er als „Wendemaler“ in Erscheinung und protestierte gegen Projekte der Regierung von Helmut Kohl wie den maschinenlesbaren Personalausweis, indem er den Pass Adam Opels an die Fassade des Rüsselsheimer Rathauses malte. Um den Bau der Startbahn West des nahen Frankfurter Flughafens zu verhindern, zogen beide mit weiteren jungen Erwachsenen in ein Hüttendorf und stellten sich halbnackt Polizisten mit Schlagstöcken entgegen.

In seiner kurzweiligen und dennoch gehaltvollen Beschreibung des kleinstädtischen Alltags, den Kirchberger und seine Freunde mit ihrer Kunst aber durcheinanderbringen, entpuppt sich der Film nicht als ernste oder gar melancholische Beschreibung einer großen Tragödie. Das sei ausdrücklich nicht Thomas Frickels Intention gewesen. „Sie dürfen auch lachen“, nahm er dem Publikum vor dem Start die Bedenken. In der Tat ist es ziemlich witzig zu sehen, wie Kirchberger und seine Freunde in der Rüsselsheimer Innenstadt Salatgurken auslegen oder später, dann schon als Studenten an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, Stühle an Bäume schrauben, anzünden oder in der Erde vergraben. Immer geht es um das Hinterfragen von Realität und Konventionen sowie die Reaktionen der Passanten, die zum Publikum werden.

Filmtage erinnern an Tragödie

Im Jahr 1990 brachten sie als Gruppe „Cinema Concetta“ ihre bisherigen Werke unter dem Titel „Wunder der Wirklichkeit“ heraus. Laut der Aussage eines ehemaligen Professors setzten diese Kurzfilme neue Akzente, weil sie die handelnden Personen in den Mittelpunkt stellten.

Als groteske Kaffeefahrt im Flugzeug, bei der die Teilnehmer für den Kauf eines Luftschutzbunkers gewonnen werden sollten, thematisierte „Bunkerlow“ schließlich das Verlangen nach Sicherheit. Umso tragischer erscheint daher der Unfall, den die Unachtsamkeit des Piloten und des Filmteams laut Untersuchungsbericht mit verursachte.

Die Trauer verwandelte sich bei den Freunden und Zeitgenossen in kreative Produktivität: So wurden inzwischen eine Filmfördergesellschaft und die Rüsselsheimer Filmtage gegründet. Die eröffnen jedes Jahr mit einem anderen Film – von „Cinema Concetta“.

