Entscheiden jetzt Bürger?

Heidelberg.Kommt doch Bewegung in die Diskussion um den künftigen RNV-Betriebshof? Kreisvorstand, Gemeinderäte und Ortsverein Bergheim der SPD haben in einer Krisensitzung am Sonntagabend einen Vorschlag erarbeitet, wie sie gestern in einer Presseerklärung mitteilten. Die Bunte Linke im Gemeinderat plädiert derweil für einen Bürgerentscheid: „Wir hoffen, dass wenigstens ein Votum der Bürger möglich ist, wenn schon der Gemeinderat nicht entscheidet“, begründen Hilde Stolz und Arnulf Weiler-Lorentz.

Mehrere Bedingungen

Der SPD-Kompromiss sieht unter anderem einen Umzug an den Ochsenkopf vor (Variante mit Busbahnhof und begrüntem Dach), eine Aufwertung aller Grünflächen in Bergheim und eine Wohnbebauung am alten Standort, die nur 50 Prozent der Fläche umfassen und im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH bleiben soll, damit die Mieten bezahlbar bleiben.

„Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat lange für den alten Standort in der Bergheimer Straße als beste Lösung geworben. Man muss aber dann auch akzeptieren, dass keine Mehrheit dafür zustande kam“, erklärte Marlen Pankonin, Vorsitzende des SPD-Kreisvorstands Heidelberg. Der Vorschlag könnte ab 23. Januar 2019 in die Gremien und am 14. Februar im Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden. miro

