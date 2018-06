Entscheidung vertagt

Anzeige

Besonders in lauen Sommernächten zieht es Studenten, Touristen und Bürger in die Gassen der Heidelberger Altstadt. Die Kneipen- und Restaurantbesitzer freuen sich über die Kundschaft, doch für die Anwohner ist der Lärm seit Jahren eine Belastung. Auch in politischen Gremien ist die Stimmung angespannt. Auf Antrag der CDU hat der Haupt- und Finanzausschuss gestern die Beratung zu einer neuen Sperrzeitenverordnung verschoben.

Zu Beginn der Sitzung lobt Oberbürgermeister Eckart Würzner noch die konstruktiven Gespräche. Doch die Vertagung wurde nicht ohne Diskussion beschlossen: „Das ist eine Taktik, die Landesregel umzusetzen. Wir hätten schon in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats abstimmen sollen“, sagt Stadtrat Peter Holschuh (Grüne). Judith Marggraf (Grün-Alternative Liste) kritisiert, dass nicht alle Stadträte die Möglichkeiten hatten, sich auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Bei einer Sitzung des Ältestenrats am Abend zuvor wurde über die Verordnung gesprochen, allerdings waren nicht alle Stadträte daran beteiligt. „Es geht darum, Zeit zu schinden, so dass Maßnahmen entwickelt werden können, um die Sperrzeiten zu verkürzen. Und es wird nur ein Teil des Gremiums mitgenommen. Das finde ich peinlich“, moniert Marggraf. Einige Stadträte klopfen nach ihrer Kritik zustimmend auf den Tisch. Bürgermeister Wolfgang Erichson greift klärend ein: „Es geht nicht darum, Zeit zu schinden, in den nächsten Wochen ist WM, da gelten sowieso die landesweiten Sperrzeiten. Das ist vollkommen daneben. Wir haben uns gestern über die Rechtslage ausgetauscht und keinerlei Vereinbarungen getroffen.“

Thomas Barth erklärt, dass die CDU den Antrag auf Vertagung gestellt habe, damit alle dieselben Chancen hätten, sich zu informieren. Konkret bedeutet das, dass die Mitglieder sich erstens noch einmal eine Vereinbarung von 2003 anschauen können. Zweitens können sie sich aus dem 58-Punkte-Katalog zu Maßnahmen gegen Lärm in der Altstadt von 2016 schlaumachen und sich drittens ein Gutachten anschauen, das zeigt, dass die Außenbewirtschaftung nur verlängert werden kann, wenn die Sperrzeiten angepasst werden.