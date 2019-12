Entscheidungfür Standort?

Heidelberg.„Eine Verdopplung der Kapazitäten auf 3500 Plätze ist für mich als Stadtchef nicht machbar“: Auf der Suche nach einem neuen Standort für das Ankunftszentrum sieht Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner die maximale Obergrenze weiter bei 2000 Plätzen für Geflüchtete. Das Land hatte in einem Schreiben – wie berichtet – als zweite Option einen Raumbedarf für 3500 Plätze präsentiert. An diesem Dienstag soll die Diskussion in der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates (Beginn 15.30 Uhr im Rathaus am Marktplatz) weitergehen.

Ein Grundstück groß wie 60 Fußballfelder nimmt das Ankunftszentrum des Landes in Patrick-Henry-Village derzeit ein. Seit Jahren suchen Land und Stadt nach einem neuen Standort für die ursprünglich provisorisch eingerichtete Erstaufnahmestelle, die inzwischen zu einem Erfolgsmodell über Baden-Württemberg hinaus geriet. Auf der Konversionsfläche soll ein neuer Stadtteil für 10 000 Menschen mit 5000 Arbeitsplätzen wachsen. „Landeserstaufnahmestellen sind prinzipiell eingezäunt und damit nicht in Stadtquartiere integrierbar“, sieht Würzner dieses Projekt gefährdet, sollte das Ankunftszentrum nicht wegziehen können. Von den beiden Alternativflächen „Wolfsgärten“ und „Gäulschlag“ hält Würzner die erste für geeigneter, weil sie als Gewerbegebiet ausgewiesen ist und weil beim Gäulschlag Haupterwerbslandwirte betroffen wären. miro

