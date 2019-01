Entspannte Erkenntnis

David Kebe. © Niko Neithardt close up

„Ich hab’ gemerkt, viele Leute haben so ein Problem mit dieser 30-Grenze“, berichtet Comedian David Kebe mit Blick auf das vorrückende Lebensalter. „In den Zwanzigern denken alle: Ich will im Leben was Besonderes werden. Und mit 30 merkst du: Das wird nix!“, so der Kölner, der selbst bereits 34 Lenze zählt. „Und seit ich das weiß, geht’s mir besser als vorher. Der ganze Druck ist weg.“ Diese innere Gelöstheit setzt auch den Grundton für Kebes Bühnenprogramm, mit dem der Humorist im Heidelberger Karlstorbahnhof gastiert und das nicht von ungefähr den Titel „Aha? Egal.“ trägt.

Das Mikro in der Hand, den Arm meist auf dem Mikrofonständer abgelegt: Kebe ist ein lässiger Typ, der im Plauderton über die (erleichternde) Abkehr von Erledigungslisten für das eigene Leben und geerbte Schadenfreude, über die Widrigkeiten des zwischenmenschlichen Beziehungsaufbaus oder den rätselhaften Reiz von Kreuzfahrtreisen („Das ist wie Busfahren im Wasser“) redet. Manchmal verbirgt diese leise Unaufgeregtheit, wie gut gestrickt und überlegt seine Texte tatsächlich sind – mancher Comedy-Kollege würde dergleichen vermutlich mit ausladender „Seht her, ich erzähle etwas Witziges!“-Theatralik in Szene setzen. Kebe tut das nicht, und das ist angenehm.

Eröffnung des Festivals

„Aha? Egal.“ ist das erste Solo-Programm des Künstlers, der als Comedy-Autor unter anderem für Sendungen wie „Freitag Nacht News“, „Ladykracher” und „Switch reloaded” schrieb und als Regisseur für das „PussyTerror TV“-Format seiner Schwester Carolin Kebekus arbeitet. Sein Auftritt im recht gut gefüllten Saal markiert zugleich den Auftakt des diesjährigen Kabarett- und Comedyfestivals „Carambolage“ am Karlstorbahnhof. Eine gelungene Eröffnung, zumal Kebe im zweiten Teil einiges mehr an dramatischem Spieleifer zeigt – was ihm eben auch gut zu Gesicht steht. Und er das Publikum mit hellsichtiger Selbstschau und -erkenntnis (etwa: „Ich interessiere mich für Umweltschutz. Aber ich mach’ nix“) zu heimlich ertappten Schicksalsgefährten seiner sehr unterhaltsamen Betrachtungen über das oft seltsame Denken und Verhalten der Spezies Mensch macht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019